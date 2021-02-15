Источник: «Локомотив» интересуется экс-полузащитником «Наполи» Гамшиком

Словацкий полузащитник китайского клуба «Далянь Про» Марек Гамшик может продолжить карьеру в составе московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, «Локомотив» всерьёз рассматривает возможность подписания 33-летнего футболиста на правах свободного агента.

Главный тренер команды Марко Николич, а также новый генеральный директор красно-зелёных Владимир Леонченко очень заинтересованы в этом трансфере.

Гамшик известен по выступлениям за итальянский «Наполи», цвета которого он защищал с 2007 по 2019 год. Словак является вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба (121 забитый мяч).

Ранее сообщалось, что ЦСКА вёл переговоры с футболистом сборной Словакии Гамшиком.