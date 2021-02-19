Драчёв: у Логинова нет стабильности

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил результаты Александра Логинова на чемпионате мира 2021 года, который проходит в словенской Поклюке.

«Видно, что у Логинова нет стрельбы, нет стабильности. Видно, что у него хромает закоренелый последний выстрел на многих рубежах, особенно стоя. В целом, если разобраться, надо более грамотно, более плодотворно, более глубоко в этот процесс вникнуть, если вы хотите сделать анализ, из-за чего он стал хуже выступать. Не чтобы просто сказать: «Ну да, стрельба стала хуже». Это заметно, что она стала хуже. Почему она стала хуже — это другой вопрос, но здесь уже необходимо время, чтобы разобраться», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Чемпион мира 2020 года в спринте на первенстве планеты нынешнего года не завоевал ни одной медали.

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