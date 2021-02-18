Губерниев оскорбил Аликина за критику Каминского

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего тренера сборной России по биатлону Владимира Аликина в адрес тренера мужской команды Юрия Каминского.
Губерниев оскорбил Аликина за критику Каминского
  • РИА Новости

«Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведёт себя как моральный урод», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что Каминский раскритиковал Логинова за решение готовиться к сезону отдельно от сборной России и под руководством своего личного тренера Александра Касперовича.

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке Логинов показал 31-й результат.

Ранее Аликин раскритиковал Каминского за высказывания в адрес Логинова.

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