Губерниев оскорбил Аликина за критику Каминского
- РИА Новости
«Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведёт себя как моральный урод», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Напомним, что Каминский раскритиковал Логинова за решение готовиться к сезону отдельно от сборной России и под руководством своего личного тренера Александра Касперовича.
В индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке Логинов показал 31-й результат.
Ранее Аликин раскритиковал Каминского за высказывания в адрес Логинова.