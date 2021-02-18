Аликин раскритиковал Каминского за критику Логинова

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал тренера мужской команды Юрия Каминского за публичную критику в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

«Это подло, по-хамски и непедагогично. Зачем всё это выставлять на общее обозрение? Чемпионат мира ещё не закончился. Вдруг Логинов соберётся и завоюет медаль в масс-старте? Что будет тогда говорить Каминский? Как он будет смотреть в глаза Логинову? Это просто безобразие!» — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке Логинов показал 31-й результат.

Ранее Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку.