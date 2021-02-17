Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о решении Александра Логинова готовиться к сезону отдельно от команды и под руководством своего личного тренера Александра Касперовича.

«Матвей Елисеев большинство своих тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Александром Логиновым такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они призывали не переживать, говорили, что всё будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, информации очень мало, она обрывочная. Надо жёстко разговаривать. Он всё-таки сотрудник ЦСП, обязан отчитываться, если получает там зарплату. Я не хочу вдаваться в детали, а то ещё обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Но очевидно, что его результат не такой, какой был в прошлом году. Я не снимаю с себя ответственности, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело», — приводит слова Каминского ТАСС.

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке Логинов показал 31-й результат.

Ранее Халили финишировал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ, Логинов — лишь 31-й.