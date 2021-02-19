Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче ЛЕ с загребским «Динамо»

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче ЛЕ с загребским «Динамо»
  • Reuters

«С одной стороны, результат для «Краснодара» не очень хороший, потому что проиграли. С другой — это был первый официальный матч для них после перерыва, а загребское «Динамо» уже семь матчей провело в чемпионате. У хорватов несколько другой тонус, ритм игры. «Краснодар», на мой взгляд, провёл качественную игру. Единственное, что разочаровывает, — это результат. Думаю, всё решится в Загребе. «Динамо» — это неуступчивая команда, борется за каждый мяч на любом участке поля. Физически выглядят неплохо. «Краснодар» практически ни в чём не уступал, но те моменты, которые были у них, не смогли реализовать в полной мере», — цитирует Бородюка Rusfootball.info.

Ответный матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции.

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