Источник: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции

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ФК «Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника французского «Монпелье» Амбруаза Ойонго.
Источник: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции
  • AFP

Об этом сообщает Metaratings.ru. У краснодарского клуба будет опция выкупа 29-летнего камерунца по окончании арендного соглашения.

Ойонго станет заменой Кристиану Рамиресу, который получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок. 

До перехода в «Монпелье» в 2018 году Ойонго выступал за канадский «Монреаль Импакт», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и камерунский «Котон Спорт». В его активе 36 матчей и два мяча в составе сборной Камеруна.

Ранее Берг заявил, что «Краснодар» много ошибался в матче с загребским «Динамо».

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