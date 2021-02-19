Источник: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции

ФК «Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника французского «Монпелье» Амбруаза Ойонго.

Об этом сообщает Metaratings.ru. У краснодарского клуба будет опция выкупа 29-летнего камерунца по окончании арендного соглашения.

Ойонго станет заменой Кристиану Рамиресу, который получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.

До перехода в «Монпелье» в 2018 году Ойонго выступал за канадский «Монреаль Импакт», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и камерунский «Котон Спорт». В его активе 36 матчей и два мяча в составе сборной Камеруна.

Ранее Берг заявил, что «Краснодар» много ошибался в матче с загребским «Динамо».