Берг заявил, что «Краснодар» много ошибался в матче с загребским «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

«Считаю, в нашем противостоянии ещё не всё потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений. Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», — приводит слова Берга официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Причём Берг отметился голом и результативной передачей. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее тренер загребского «Динамо» поблагодарил Сергея Галицкого за создание «Краснодара» и его стадиона.