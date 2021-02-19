Тренер загребского «Динамо» поблагодарил Галицкого за создание «Краснодара» и его стадиона

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от стадиона соперника.

«Хотелось бы поблагодарить клуб и человека, который создал эту команду и такой стадион. Спасибо за возможность сыграть на этом стадионе, для нас это большая честь и радость», — цитирует Мамича «Чемпионат».

Владельцем «Краснодара» является российский бизнесмен Сергей Галицкий.

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее Дмитрий Губерниев после поражения «Краснодара» заявил, что российский футбол до сих пор находится в плохом состоянии.