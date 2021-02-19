Тренер загребского «Динамо» поблагодарил Галицкого за создание «Краснодара» и его стадиона
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«Хотелось бы поблагодарить клуб и человека, который создал эту команду и такой стадион. Спасибо за возможность сыграть на этом стадионе, для нас это большая честь и радость», — цитирует Мамича «Чемпионат».
Владельцем «Краснодара» является российский бизнесмен Сергей Галицкий.
«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.
Ранее Дмитрий Губерниев после поражения «Краснодара» заявил, что российский футбол до сих пор находится в плохом состоянии.