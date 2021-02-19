Губерниев о поражении «Краснодара»: российский футбол по-прежнему плох

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Губерниев о поражении «Краснодара»: российский футбол по-прежнему плох
  • Reuters

По его мнению, российская команда показала интересную игру, но этого не хватило, чтобы не проиграть дома команде из Хорватии.

«Как раньше шутили наши иностранные коллеги в лёгкой атлетике, русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования. «Краснодару» спасибо за попытки. Но до «миланов» с «манчестерами» далеко, уже «меньшие» братья всё объяснили», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее Мурад Мусаев Мусаев выразил мнение, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала ЛЕ очень много позволил создать у своих ворот.

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