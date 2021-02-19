Мусаев считает, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала ЛЕ очень много позволил создать у своих ворот

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Мусаев считает, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала ЛЕ очень много позволил создать у своих ворот
  • AFP

«Динамо» хорошо прессингует в центре поля, мы были беспечны и за это поплатились. Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет игроков, которые хорошо играют на втором этаже. В этом матче позволили очень много создать у своих ворот, так быть не должно», — цитирует Мусаева Sport24.

Он также объяснил, что Магомед-Шапи Сулейманов появился на поле с первых минут, так как на тренировках выглядел лучше Вандерсона. Кроме того, он заявил, что в ответной игре команде стоит улучшить переход из обороны в атаку.

«Конечно, когда пропускаешь три мяча дома, то задача выйти в следующий раунд очень осложняется, но мы не опустим руки и сделаем всё возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — добавил Мусаев.

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее тренер загребского «Динамо» заявил, что его подопечные должны были забивать «Краснодару» больше трёх мячей.

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