Тренер загребского «Динамо»: должны были забивать «Краснодару» больше трёх мячей

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Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Тренер загребского «Динамо»: должны были забивать «Краснодару» больше трёх мячей
  • Reuters

«Мы контролировали игру на протяжении всех 90 минут. Несмотря на негативную реакцию на пропущенные голы, мы проявили надёжность и добились победы. Я не могу быть недовольным реализацией — мы забили три гола в гостях. Но мы могли и должны забивать больше», — цитирует Мамича РИА Новости.

При этом он отметил, что «Краснодар» является сильной и агрессивной командой, и пока его подопечные совершили только половину дела.

«Нам нужно побеждать в Загребе. Первый раз команда из Хорватии победила в России. Приятно, что это была моя команда. Нам сейчас нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к игре в Загребе», — добавил Мамич.

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее голкипер «Краснодара» Евгений Городов заявил, что не видит ничего страшного в трёх пропущенных мячах от «Динамо».

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