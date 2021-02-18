Вратарь «Краснодара» Городов о трёх пропущенных мячах: ничего страшного

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал пропущенные мячи от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

«Голы вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили — ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра — будем готовиться. Может быть, три пропущенных мяча — это много, но есть ответная игра, посмотрим», — сказал Мартынович в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее Александр Мартынович выразил мнение, что «Краснодар» совершил много ошибок в матче с загребским «Динамо».