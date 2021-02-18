Вратарь «Краснодара» Городов о трёх пропущенных мячах: ничего страшного

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал пропущенные мячи от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Вратарь «Краснодара» Городов о трёх пропущенных мячах: ничего страшного
  • Reuters

«Голы вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили — ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра — будем готовиться. Может быть, три пропущенных мяча — это много, но есть ответная игра, посмотрим», — сказал Мартынович в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее Александр Мартынович выразил мнение, что «Краснодар» совершил много ошибок в матче с загребским «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить