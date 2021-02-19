Выбраны капитаны и игроки стартового состава на Матч звёзд НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила результаты голосования за стартовые пятёрки на Матч звёзд лиги.
Выбраны капитаны и игроки стартового состава на Матч звёзд НБА
  • Reuters

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были назначены капитанами команд.

От Восточной конференции, помимо Дюранта, были выбраны: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).

Западную конференцию представят Джеймс, Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Мероприятие состоится 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — Арене» и пройдёт в один день вместо традиционных трёх. Программа будет включать в себя сам матч, а также конкурсы мастерства, трёхочковых и по броскам сверху.

Ранее «Голден Стэйт» в овертайме вырвал победу в матче НБА с «Майами».

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