«Голден Стэйт» в овертайме вырвал победу в матче НБА с «Майами»

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сан-Франциско, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 120:112 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал Кент Бэйзмор, набравший 26 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 ассистов. Эндрю Уиггинс и Келли Убре набрали по 23 очка.

В составе «Хит» 24 очка набрал Бэм Адебайо. Кендрик Нан записал в свой актив 19 очков. Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 13 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов в активе Тайлера Хирро.

Ранее сообщалось, что «Юта» одержала девятую победу подряд в НБА, обыграв «Клипперс».