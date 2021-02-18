«Голден Стэйт» в овертайме вырвал победу в матче НБА с «Майами»

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» в овертайме вырвал победу в матче НБА с «Майами»
  • Reuters

Встреча в Сан-Франциско, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 120:112 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал Кент Бэйзмор, набравший 26 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 ассистов. Эндрю Уиггинс и Келли Убре набрали по 23 очка.

В составе «Хит» 24 очка набрал Бэм Адебайо. Кендрик Нан записал в свой актив 19 очков. Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 13 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов в активе Тайлера Хирро.

Ранее сообщалось, что «Юта» одержала девятую победу подряд в НБА, обыграв «Клипперс».

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