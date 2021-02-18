«Юта» одержала девятую победу подряд в НБА, обыграв «Клипперс»

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«Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Юта» одержала девятую победу подряд в НБА, обыграв «Клипперс»
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 114:96 в пользу гостей, для которых эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате.

Самым результативным игроком «Юты» стал Донован Митчел, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов в активе Руди Гобера.

В составе «Клипперс» 16 очков набрал Лу Уильямс. Ещё 15 очков на счету Реджи Джексона. Звёздный защитник команды Кавай Леонард участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Портленд» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Нью-Орлеан» благодаря 43 очкам Лилларда.

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