«Юта» одержала девятую победу подряд в НБА, обыграв «Клипперс»

«Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 114:96 в пользу гостей, для которых эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате.

Самым результативным игроком «Юты» стал Донован Митчел, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов в активе Руди Гобера.

В составе «Клипперс» 16 очков набрал Лу Уильямс. Ещё 15 очков на счету Реджи Джексона. Звёздный защитник команды Кавай Леонард участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Портленд» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Нью-Орлеан» благодаря 43 очкам Лилларда.