«Портленд» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Нью-Орлеан» благодаря 43 очкам Лилларда

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 126:124 в пользу гостей, одержавших шестую подряд победу в регулярном чемпионате.

Самым результативным игроком «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 16 ассистов. Ещё 23 очка команде принёс Гари Трент — младший.

В составе «Нью-Орлеана» 36 очков набрал Зион Уильямсон. Ещё 21 очко в активе Лонзо Болла.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» обыграл «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Бостон Селтикс» проиграл «Атланта Хоукс» (114:122), «Филадельфия Сиксерс» победил «Хьюстон Рокетс» (118:113), «Вашингтон Уизардс» взял верх над «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме уступил «Индиана Пэйсерс» (128:134), а «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (122:113).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Финикс» в НБА.

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