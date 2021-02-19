Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после прошедших матче плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

Единственная оставшаяся в еврокубках российская команда «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на своём поле загребскому «Динамо». 

В тоже время голландские коллективы на неделе одержали одну победу при трёх поражениях.

Россия занимает в таблице коэффициентов УЕФА занимает седьмое место с 38,382 балла в активе. В то же время Нидерланды находятся на восьмой позиции, набрав 37,200 балла.

На шестой строчке находится Португалия, в активе которой 47,349 балла.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев после поражения «Краснодара» заявил, что российский футбол по-прежнему находится в плохом состоянии.

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