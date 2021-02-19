Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
- Reuters
Единственная оставшаяся в еврокубках российская команда «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на своём поле загребскому «Динамо».
В тоже время голландские коллективы на неделе одержали одну победу при трёх поражениях.
Россия занимает в таблице коэффициентов УЕФА занимает седьмое место с 38,382 балла в активе. В то же время Нидерланды находятся на восьмой позиции, набрав 37,200 балла.
На шестой строчке находится Португалия, в активе которой 47,349 балла.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев после поражения «Краснодара» заявил, что российский футбол по-прежнему находится в плохом состоянии.