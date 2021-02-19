Тренер сборной России по биатлону ответил на недовольство Павловой местом проживания на ЧМ

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на недовольство Евгении Павловой по поводу места проживания национальной команды на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Тренер сборной России по биатлону ответил на недовольство Павловой местом проживания на ЧМ
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«Мы здесь уже давно, но просьбы от Евгении спуститься вниз я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила. «Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?» Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом всё. Но ко мне лично никто не обращался», — цитирует Польховского ТАСС.

По его мнению, спортсменка могла лично обратиться к нему по этому поводу, но ничего не говорила. Он также считает, что если она сказала о своём недовольстве личному тренеру, то он тоже мог позвонить и рассказать об этом. Кроме того, Польховский подчеркнул, что Павловой не стоит делать выводы за всю команду.

«Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», — добавил Польховский.

18 февраля сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте в сингл-миксте. На мировом первенстве в Поклюке россияне не завоевали ни одной награды.

Ранее Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке.

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