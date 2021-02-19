Тренер сборной России по биатлону ответил на недовольство Павловой местом проживания на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на недовольство Евгении Павловой по поводу места проживания национальной команды на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Мы здесь уже давно, но просьбы от Евгении спуститься вниз я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила. «Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?» Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом всё. Но ко мне лично никто не обращался», — цитирует Польховского ТАСС.

По его мнению, спортсменка могла лично обратиться к нему по этому поводу, но ничего не говорила. Он также считает, что если она сказала о своём недовольстве личному тренеру, то он тоже мог позвонить и рассказать об этом. Кроме того, Польховский подчеркнул, что Павловой не стоит делать выводы за всю команду.

«Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», — добавил Польховский.

18 февраля сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте в сингл-миксте. На мировом первенстве в Поклюке россияне не завоевали ни одной награды.

Ранее Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке.