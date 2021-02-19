Мусаев рассказал, когда Сафонов вернётся в общую группу «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что голкипер Матвей Сафонов вернётся в общую группу команды через две недели.

«Матвею осталось две недели до возвращения в общую группу. Он пропустил много времени из-за травм, ему нужно набрать форму, поэтому мы решили заявить его в ФНЛ. Он может провести несколько домашних матчей в составе «Краснодара-2». Там он быстрее втянется в ритм и вернётся в строй», — цитирует Мусаева РИА Новости.

По его словам, заявка Сафонова в ФНЛ является рабочим решением и это никак не связано с его проблемами со здоровьем. Он отметил, что «Краснодар» аналогично поступил с полузащитником Дмитрием Стоцким.

«Он также скоро вернётся в общую группу. Это нормальная практика, когда игроки набирают форму во второй команде», — добавил Мусаев.

Сафонов пропустил все матчи «Краснодара» на зимних сборах, а позже был выведен из заявки команды в Российской премьер-лиге. Позднее в СМИ появилась информация, что краснодарцы заявят 21-летнего вратаря в ФНЛ, чтобы он имел право выступать за обе команды.

Ранее Мусаев выразил мнение, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала ЛЕ очень много позволил создать у своих ворот.