Биатлонистка Павлова: обидно, что не можем финишировать с флагом России

Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о выступлении на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке без национальной символики.

По её словам, все иностранцы говорят, что знают, из какой страны спортсмены, выступающие по эгидой СБР. Она также считает, что это никак не влияет на результаты.

«Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но всё равно все знают, что мы из России», — цитирует Палову ТАСС.

Ранее Павлова выразила мнение, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей.