Биатлонистка Павлова: обидно, что не можем финишировать с флагом России

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Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о выступлении на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке без национальной символики.
Биатлонистка Павлова: обидно, что не можем финишировать с флагом России
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По её словам, все иностранцы говорят, что знают, из какой страны спортсмены, выступающие по эгидой СБР. Она также считает, что это никак не влияет на результаты.

«Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но всё равно все знают, что мы из России», — цитирует Палову ТАСС.

Ранее Павлова выразила мнение, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей.

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