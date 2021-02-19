Биатлонистка Павлова: обидно, что не можем финишировать с флагом России
- globallookpress.com
По её словам, все иностранцы говорят, что знают, из какой страны спортсмены, выступающие по эгидой СБР. Она также считает, что это никак не влияет на результаты.
«Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но всё равно все знают, что мы из России», — цитирует Палову ТАСС.
Ранее Павлова выразила мнение, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей.