«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ
- @spartak_hc
Встреча прошла Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе красно-белых дубль оформил Артём Фёдоров, а также отличился Сергей Широков. У хозяев шайбы забросили Михаил Варнаков и Энди Мили.
Таким образом, была прервана трёхматчевая победная серия нижегородцев.
В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» разгромил рижское «Динамо» (5:1), а череповецкая «Северсталь» оказалась сильнее пекинского «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.