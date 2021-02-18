«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

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Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ
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Встреча прошла Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе красно-белых дубль оформил Артём Фёдоров, а также отличился Сергей Широков. У хозяев шайбы забросили Михаил Варнаков и Энди Мили.

Таким образом, была прервана трёхматчевая победная серия нижегородцев.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» разгромил рижское «Динамо» (5:1), а череповецкая «Северсталь» оказалась сильнее пекинского «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.

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