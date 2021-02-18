«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу кряду в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Вячеслав Солодухин (24'), Филип Ларсен (53'), а победу «Салавату» на последних секундах принёс бросок Александра Кадейкина (60'). Гости ответили голами Стефана Да Косты (30') и Даниса Зарипова (58').

Для башкирского коллектива эта победа стала шестой подряд в КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Барыс» победил «Автомобилист» в матче КХЛ.