«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу кряду в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу кряду в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Вячеслав Солодухин (24'), Филип Ларсен (53'), а победу «Салавату» на последних секундах принёс бросок Александра Кадейкина (60'). Гости ответили голами Стефана Да Косты (30') и Даниса Зарипова (58').

Для башкирского коллектива эта победа стала шестой подряд в КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Барыс» победил «Автомобилист» в матче КХЛ.

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