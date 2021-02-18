«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу кряду в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Вячеслав Солодухин (24'), Филип Ларсен (53'), а победу «Салавату» на последних секундах принёс бросок Александра Кадейкина (60'). Гости ответили голами Стефана Да Косты (30') и Даниса Зарипова (58').
Для башкирского коллектива эта победа стала шестой подряд в КХЛ.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» встретится с московским «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Барыс» победил «Автомобилист» в матче КХЛ.