Экс-игрок сборной России Гранат перешёл в клуб ПФЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат стал игроком клуба «Олимп-Долгопрудный», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Об этом сообщается на сайте подмосковного коллектива. Детали трансфера 33-летнего игрока не разглашаются.

Гранат с 2013 по 2018 год выступал за сборную России. На его счету 13 матчей и один гол в составе национальной команды. Кроме того, защитник известен по выступлениям за московские «Спартак», «Динамо», а также за «Ростов» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Набилю Бенталебу.