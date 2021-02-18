Экс-игрок сборной России Гранат перешёл в клуб ПФЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте подмосковного коллектива. Детали трансфера 33-летнего игрока не разглашаются.
Гранат с 2013 по 2018 год выступал за сборную России. На его счету 13 матчей и один гол в составе национальной команды. Кроме того, защитник известен по выступлениям за московские «Спартак», «Динамо», а также за «Ростов» и казанский «Рубин».
Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Набилю Бенталебу.