Экс-игрок сборной России Гранат перешёл в клуб ПФЛ

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат стал игроком клуба «Олимп-Долгопрудный», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Экс-игрок сборной России Гранат перешёл в клуб ПФЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте подмосковного коллектива. Детали трансфера 33-летнего игрока не разглашаются.

Гранат с 2013 по 2018 год выступал за сборную России. На его счету 13 матчей и один гол в составе национальной команды. Кроме того, защитник известен по выступлениям за московские «Спартак», «Динамо», а также за «Ростов» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Набилю Бенталебу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить