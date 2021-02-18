Ривалдо уверен, что будущее Месси связано с ПСЖ

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо поделился мнением по поводу будущего капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси после поражения от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Ривалдо уверен, что будущее Месси связано с ПСЖ
  • Reuters

«Этот разнос наверняка стал последним домашним матчем Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов. Клуб не может дать ему надежду на борьбу за более или менее крупный трофей. Будущее Месси — в ПСЖ, особенно после того, как он увидел их игру на «Камп Ноу», — цитирует Ривалдо Diario Sport.

По его мнению, вместе с парижским клубом аргентинец сможет бороться за множество трофеев, а в «Барселоне» Месси и так слишком долго нёс на себе ответственность за команду.

«Барселона» на своём поле проиграла ПСЖ со счётом 1:4.

Месси является воспитанником каталонского клуба и выступает за основу команды с 2003 года. Всего на его счету 760 матчей, 654 гола и 286 результативных передач в составе сине-гранатовых.

Ранее футболист «Байера» Леон Бэйли сравнил Криштиану Роналду и Месси.

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