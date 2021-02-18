Футболист «Байера» Бэйли сравнил Роналду и Месси

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Полузащитник немецкого «Байера» Леон Бэйли считает, что нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду является лучшим футболистом мира, хотя форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси талантливее португальца.
Футболист «Байера» Бэйли сравнил Роналду и Месси
  • Reuters

По его мнению, аргентинец слишком долго играет за одну команду, в то время как Роналду доказывал свою состоятельность в разных клубах, что и делает его великим.

«Конечно, они оба — отличные игроки, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине. Я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается вопроса о том, кто успешнее, то я бы сто раз назвал Роналду», — цитирует Бэйли ESPN.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав каталонцев с 2003 года. Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала». До этого он также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Ранее Антуан Гризманн выразил мнение, что Килиан Мбаппе выйдет на уровень Роналду и Месси.

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