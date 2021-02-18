Футболист «Байера» Бэйли сравнил Роналду и Месси

Полузащитник немецкого «Байера» Леон Бэйли считает, что нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду является лучшим футболистом мира, хотя форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси талантливее португальца.

По его мнению, аргентинец слишком долго играет за одну команду, в то время как Роналду доказывал свою состоятельность в разных клубах, что и делает его великим.

«Конечно, они оба — отличные игроки, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине. Я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается вопроса о том, кто успешнее, то я бы сто раз назвал Роналду», — цитирует Бэйли ESPN.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав каталонцев с 2003 года. Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала». До этого он также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Ранее Антуан Гризманн выразил мнение, что Килиан Мбаппе выйдет на уровень Роналду и Месси.