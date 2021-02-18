Футболист «Байера» Бэйли сравнил Роналду и Месси
- Reuters
По его мнению, аргентинец слишком долго играет за одну команду, в то время как Роналду доказывал свою состоятельность в разных клубах, что и делает его великим.
«Конечно, они оба — отличные игроки, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине. Я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается вопроса о том, кто успешнее, то я бы сто раз назвал Роналду», — цитирует Бэйли ESPN.
Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав каталонцев с 2003 года. Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала». До этого он также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
Ранее Антуан Гризманн выразил мнение, что Килиан Мбаппе выйдет на уровень Роналду и Месси.