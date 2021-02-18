Тренер Волкова: в топ-10 тяжёлого веса никто серьёзно не превосходит Волкова в грэпплинге
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«Лично я не считаю Макгрегора плохим борцом. Просто одни специализируются на ударной технике, а другие — на борьбе», — рассказал Кияшко RT.
Тренер также отметил, что никто из топ-10 тяжёлого веса не превосходят Волкова в грэпплинге.
«Разве Блэйдс показал что-то, кроме тейкдаунов? Тем более что мы же выступаем по правилам смешанных единоборств (ММА), а не грэпплинга», — добавил он.
Ранее Кияшко назвал Нганну более удобным, чем Блэйдс, оппонентом для Волкова.