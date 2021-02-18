Тренер Волкова: в топ-10 тяжёлого веса никто серьёзно не превосходит Волкова в грэпплинге

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Тарас Кияшко, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова поделился мнением о борцовских качествах своего подопечного и ирландца Конора Макгрегора.
Тренер Волкова: в топ-10 тяжёлого веса никто серьёзно не превосходит Волкова в грэпплинге
  • © Chris Unger / Contributor
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«Лично я не считаю Макгрегора плохим борцом. Просто одни специализируются на ударной технике, а другие — на борьбе», — рассказал Кияшко RT.

Тренер также отметил, что никто из топ-10 тяжёлого веса не превосходят Волкова в грэпплинге.

«Разве Блэйдс показал что-то, кроме тейкдаунов? Тем более что мы же выступаем по правилам смешанных единоборств (ММА), а не грэпплинга», — добавил он.

Ранее Кияшко назвал Нганну более удобным, чем Блэйдс, оппонентом для Волкова.

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