Тренер Волкова: в топ-10 тяжёлого веса никто серьёзно не превосходит Волкова в грэпплинге

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова поделился мнением о борцовских качествах своего подопечного и ирландца Конора Макгрегора.

«Лично я не считаю Макгрегора плохим борцом. Просто одни специализируются на ударной технике, а другие — на борьбе», — рассказал Кияшко RT.

Тренер также отметил, что никто из топ-10 тяжёлого веса не превосходят Волкова в грэпплинге.

«Разве Блэйдс показал что-то, кроме тейкдаунов? Тем более что мы же выступаем по правилам смешанных единоборств (ММА), а не грэпплинга», — добавил он.

Ранее Кияшко назвал Нганну более удобным, чем Блэйдс, оппонентом для Волкова.