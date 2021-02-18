Кияшко считает Нганну более удобным оппонентом для Волкова, нежели Блэйдса

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, рассказал о возможных проблемах с набором лишних килограммов у своего подопечного.

«Регулярно мониторим показатели бойца. И если набор массы начнёт оказывать негативный эффект на другие характеристики, то внесём корректировки. Волков сам прекрасно понимает и первым же скажет, если что-то пойдёт не так. Задача Александра — не стать самым большим, а быть сильным, но при этом быстрым и выносливым в рамках своего дивизиона», — рассказал Кияшко RT.

Также тренер ответил на вопрос о самом опасном сопернике для Волкова среди тяжеловесов.

«Александру удобнее с теми, кто предпочитает вести бой в стойке. Но и с борцами можно биться и побеждать», — сказал он.

Кияшко считает франко-камерунского бойца смешанных единоборств (MMA) Франсиса Нганну более удобным оппонентом для Волкова, чем американца Кёртиса Блейдса.

«Да и с Кёртисом сейчас не должно быть особых проблем. Летом многие говорили, что стоило отказаться от схватки с Блэйдсом, провести её позже. Но было принято решение биться. Не считаю, что Александр проиграл без шансов. В конце концов, посмотрите на то, как по окончании поединка выглядели противники», — добавил тренер.

Ранее Кияшко рассказал, как изменились тренировки и питание его подопечного с того момента, как он решил сделать упор на силовые нагрузки.