Кияшко рассказал, штангу с каким весом выжимает Волков от груди

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, рассказал, как изменились тренировки и питание его подопечного с того момента, как он решил сделать упор на силовые нагрузки.

«Александр чётко следовал рекомендациям: протеин, правильные продукты питания. В этом вопросе очень важны регулярность тренировок и неукоснительное соблюдение диеты. Натуральный вес насколько легко поднимается, настолько же и уходит», — рассказал Кияшко RT.

Тренер отметил, что боец набирает мышечную массу постепенно.

«У него всё идёт постепенно. Очень быстро мышечную массу набирают те, кто «химичит» либо находится на начальной стадии тренировок. Новички очень быстро прогрессируют на старте, но потом процесс замедляется. Волков же активно работает над этим не первый год, понемногу увеличивая показатели. Нельзя сказать, что всё это произошло в одночасье», — сказал он.



Также Кияшко рассказал, сколько Волков выжимает и с каким весом приседает.

«На грудь Александр жмёт 140 кг. На бицепс поднимает штангу с весом 80 кг. Также Волков делает становую тягу, а вместо приседаний выполняет выпады. Первое упражнение — с весом 190 кг, второе — с 70», — добавил он.

Ранее Кияшко рассказал, что его подопечный сам поставил перед собой задачу прибавить в мышечной массе.