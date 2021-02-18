Кияшко: Волков сам поставил себе задачу стать сильнее и больше

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Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, что его подопечный сам поставил перед собой задачу прибавить в мышечной массе.
Кияшко: Волков сам поставил себе задачу стать сильнее и больше
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Александр сам поставил себе задачу стать сильнее и больше, при этом не теряя ни кондиций, ни скорости», — рассказал Кияшко RT.

Он отметил, что Волков решил прибавить в мышечной массе ещё до боя с Кёртисом Блэйдсом.

«Кроме того, вы сами знаете, как Александр готовился к схватке с Кёртисом. Тогда он тренировался дома, а нам не хватило определённых вещей, чтобы лагерь был плодотворным. Мы находились в условиях карантина», — добавил тренер.

Ранее Волков заявил, что может летом получить бой за титул UFC.

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