Кияшко: Волков сам поставил себе задачу стать сильнее и больше

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, что его подопечный сам поставил перед собой задачу прибавить в мышечной массе.

«Александр сам поставил себе задачу стать сильнее и больше, при этом не теряя ни кондиций, ни скорости», — рассказал Кияшко RT.

Он отметил, что Волков решил прибавить в мышечной массе ещё до боя с Кёртисом Блэйдсом.

«Кроме того, вы сами знаете, как Александр готовился к схватке с Кёртисом. Тогда он тренировался дома, а нам не хватило определённых вещей, чтобы лагерь был плодотворным. Мы находились в условиях карантина», — добавил тренер.

Ранее Волков заявил, что может летом получить бой за титул UFC.