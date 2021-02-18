Волков заявил, что может летом получить бой за титул UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, при каких условиях он будет драться за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.

«Возможно, что следующий мой поединок будет за пояс, но лишь при очень большом стечении обстоятельств. Очень много бойцов претендуют на титул. Если сейчас Франсис Нганну одержит победу, то сводить его с Кёртисом Блэйдсом не имеет смысла. Даже если тот и победит. То есть я буду находиться в более выгодных условиях для этого поединка. То есть существует ряд обстоятельств, при которых я могу уже летом подраться за пояс. Но, чтобы более уверенно занять позицию, необходимо провести ещё один бой», — цитирует Волкова «Чемпионат».

В последнем бою, который состоялся в феврале 2021 года, россиянин нокаутировал голландца Алистара Оверима во втором раунде.

Ранее Волков поделился ожиданиями от поединка Олейника с Даускасом.