Волков поделился ожиданиями от поединка Олейника с Даускасом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка соотечественника Алексея Олейника с американцем Крисом Даукаусом.

«Ни разу не видел его оппонента в действии. Это рейтинговый боец, но не входит в топ-15. К таким бойцам обычно приковано меньше внимания. Сложно сказать, как он себя проявит. Могу добавить только, что буду болеть за Алексея. Надеюсь, это поможет ему выиграть. Могу сказать, что вижу, как он тренируется и готовится в Америке. Он постоянно развивается, учится чему-то новому. Это радует. Надеюсь, он себя проявит с лучшей стороны, поскольку в последнем бою он нас удивлял. Провёл очень хороший поединок с Вердумом. Я надеюсь, он выйдет в такой же хорошей форме», — сказал Волков «Чемпионату».

Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бой Тухугов — Рамос состоится 13 марта на турнире UFC Fight Night 187.