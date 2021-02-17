В UFC анонсировали бой Тухугов — Рамос
- Reuters
Как сообщается на официальной странице UFC Russia в Instagram, встреча Тухугов — Рамос пройдёт на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Начало — в ночь с 13 на 14 марта по московскому времени.
В последнем поединке российский боец проиграл Хакиму Даводу из Канады раздельным решением судей.
На счету Зубайры Тухугова 19 побед в 25 боях в MMA.
У Рикардо Рамоса 14 побед в 17 встречах MMA.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов уступил в дуэли взглядов Тухугову.