Тренер Волкова: Александр остался выносливым и быстрым, а силовые показатели лишь возросли

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Тарас Кияшко, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, поделился мнением о форме своего подопечного.
Тренер Волкова: Александр остался выносливым и быстрым, а силовые показатели лишь возросли
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«Александр точно находится в одной из лучших форм. Сейчас он набрал вес, но самое важное, что ему в нём комфортно. Он остался выносливым и быстрым, а силовые показатели лишь возросли. Но ещё есть к чему стремиться», — сказал Кияшко RT.

Тренер отметил, что в нынешней форме Волков гораздо увереннее чувствовал бы себя в сражении с Блэйдсом.

«Даже учитывая тот факт, что тому бою предшествовал так называемый домашний лагерь, Волков подошёл к нему в неплохой форме. В отличие от Блэйдса, который «умирал» по ходу схватки, Саша хорошо дышал. Возможно, если бы он чуть раньше начал проявлять активность, спокойно одержал бы победу. Были опасения, что не хватит выносливости, которые впоследствии оказались ложными.

Возможно, мы, как тренеры, не успели вовремя посоветовать ему перейти к активным действиям. Быть может, он сам был слишком осторожен и решил не форсировать ход битвы, потому что сомневался в кондициях. Включись он не в четвёртом, а хотя бы в третьем раунде, исход мог быть иным», — добавил он.

Ранее Кияшко рассказал, что его подопечный сам поставил перед собой задачу прибавить в мышечной массе.

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