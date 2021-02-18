Бойкова и Козловский пропустят финал КР по фигурному катанию

Серебряные призёры чемпионата России 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не примут участие в финале Кубка России по фигурному катанию.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, которые передаёт ТАСС, дуэт пропустит соревнования по медицинским показаниям.

«Для всех, кто пропускает финал турнира, причина такая же: кто-то восстанавливается, кто-то болеет — все живые люди», — добавил глава ФФККР.

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова не вошли в список участников финала Кубка России.