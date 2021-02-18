Тренер Волкова: превращать свою квартиру в спортзал или нет, каждый решает сам

Короткая ссылка
Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал о сложностях в подготовке к поединкам и поддержания физической формы в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Тренер Волкова: превращать свою квартиру в спортзал или нет, каждый решает сам
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Тогда не было возможности занести в квартиру стойку со штангой, никто не знал, сколько продлится карантин. Естественно, если бы была возможность хотя бы выезжать в зал и заниматься с железом, то результат был бы другим. Сила — показатель, который не терпит простоев. Не стоит питать иллюзий, что можно разок накачаться и потом ничего не делать», — рассказал Кияшко RT.

Он отметил, что если на протяжении одной-двух недель не уделять внимания силовым тренировкам, то последует регресс.

«Тренировки дома? Во-первых, мы не думали, что всё настолько затянется. Во-вторых, жилищные условия не всегда позволяют разместить в квартире подобное оборудование. Особенно если речь идёт о серьёзных весах. Александр занимается именно с такими, поэтому нужен оборудованный зал. Превращать свою квартиру в спортзал или нет — каждый решает сам», — добавил специалист.

Ранее Кияшко рассказал, что Волков сам поставил себе задачу стать сильнее и больше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить