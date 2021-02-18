На чемпионате мира по ММА сборная России выступит двумя составами

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что два состава национальной сборной смогут поехать на чемпионат мира 2021 года.

«IMMAF разрешила десяти лидирующим странам, в числе которых Россия, привезти два состава на чемпионат мира, что безусловно даст нашим спортсменам дополнительную возможность укрепить позиции на мировой арене», — заявил Габдуллин.

Он отметил, что по итогам чемпионата России будет сформирована новая национальная сборная.

«Но в этом году на чемпионат мира поедут не только чемпионы России, но и серебряные призёры, а третьи номера поедут на чемпионат Европы», — добавил глава Союза ММА.

Чемпионат мира по ММА пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в казахстанском Нур-Султане.

Чемпионат Европы, запланированный на август, состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее Габдуллин высказался о перспективах ММА войти в олимпийскую программу.