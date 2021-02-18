На чемпионате мира по ММА сборная России выступит двумя составами
- Reuters
«IMMAF разрешила десяти лидирующим странам, в числе которых Россия, привезти два состава на чемпионат мира, что безусловно даст нашим спортсменам дополнительную возможность укрепить позиции на мировой арене», — заявил Габдуллин.
Он отметил, что по итогам чемпионата России будет сформирована новая национальная сборная.
«Но в этом году на чемпионат мира поедут не только чемпионы России, но и серебряные призёры, а третьи номера поедут на чемпионат Европы», — добавил глава Союза ММА.
Чемпионат мира по ММА пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в казахстанском Нур-Султане.
Чемпионат Европы, запланированный на август, состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее Габдуллин высказался о перспективах ММА войти в олимпийскую программу.