Габдуллин: шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие

Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин высказался о перспективах данного вида спорта войти в олимпийскую программу.

«Шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие. Об этом говорят сегодня уже многие обстоятельства: дорога проложена, осталось лишь пройти до пункта назначения. Впереди определённые этапы проверок, многоступенчатые согласования. По массовости ММА не уступают никому, а по зрелищности мы опережаем многие виды спорта. По трансляциям и зрительскому интересу, наверное, уступаем лишь футболу и хоккею, однозначно мы номер один среди единоборств. Потому все шансы есть», — цитирует ТАСС Габдуллин.

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