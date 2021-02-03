Габдуллин: шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие

Короткая ссылка
Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин высказался о перспективах данного вида спорта войти в олимпийскую программу.
Габдуллин: шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие
  • © Пресс-служба Союза ММА России

«Шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие. Об этом говорят сегодня уже многие обстоятельства: дорога проложена, осталось лишь пройти до пункта назначения. Впереди определённые этапы проверок, многоступенчатые согласования. По массовости ММА не уступают никому, а по зрелищности мы опережаем многие виды спорта. По трансляциям и зрительскому интересу, наверное, уступаем лишь футболу и хоккею, однозначно мы номер один среди единоборств. Потому все шансы есть», — цитирует ТАСС Габдуллин.

Ранее боец Мусаев был оштрафован на 50% гонорара за потасовку на турнире KSW 58.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить