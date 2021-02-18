Агент рассказал о будущем Дацюка

Хоккейный агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос о будущем нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка.

«Павел продолжает радовать своей игрой, у него хороший сезон в «Автомобилисте». Главное, чтобы травмы обходили стороной. Как и в прошлые годы, Дацюк примет решение после окончания сезона. От себя могу сказать, что с удовольствием бы продолжил наблюдать за его волшебством на льду. На игре Павла Дацюка выросло целое поколение болельщиков и хоккеистов. Это настоящий пример для молодёжи и образец профессионализма», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 11 шайб и сделал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дацюк дал совет хоккеистам молодёжной сборной России.