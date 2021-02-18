Хасимото избрана новым председателем оргкомитета ОИ-2020

Бывший министр по делам проведения Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото избрана новым председателем организационного комитета Игр 2020 года.

Такое решение было принято на заседании исполкома оргкомитета.

Предыдущий руководитель оргкомитета Есиро Мори ушёл в отставку из-за скандала, возникшего из-за сделанных им сексистских высказываний.

56-летняя Хасимото выступала на семи Олимпиадах в конькобежном спорте и велоспорте. На Играх-1992 она завоевала бронзу в конькобежном спорте на дистанции 1500 м.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что глава оргкомитета ОИ-2020 Мори ушёл в отставку.