Глава оргкомитета ОИ-2020 Мори ушёл в отставку

Руководитель организационного комитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Есиро Мори объявил о решении уйти в отставку из-за скандала, возникшего из-за допущенных им сексистских высказываний.

«Я принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде», — заявил Мори в ходе заседания исполкома оргкомитета «Токио-2020».

83-летний Мори утверждал, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний. По его мнению, женщины выступают чересчур долго и каждая считает необходимым что-то сказать.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей.