Брэйди обыграла Мухову и вышла в финал Australian Open

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Американка Дженнифер Брэйди одержала победу над чешкой Каролиной Муховой в полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
Брэйди обыграла Мухову и вышла в финал Australian Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу американки, впервые в карьере вышедшей в финал турнира Большого шлема.

Соперницей Брэйди за титул чемпионки Australian Open станет японка Наоми Осака, взявшая верх над 23-кратной победительницей турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс.

Финал состоится 19 февраля. Начало — в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что Уильямс эмоционально отреагировала на поражение от Осаки в полуфинале Australian Open.

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