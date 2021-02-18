Брэйди обыграла Мухову и вышла в финал Australian Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу американки, впервые в карьере вышедшей в финал турнира Большого шлема.
Соперницей Брэйди за титул чемпионки Australian Open станет японка Наоми Осака, взявшая верх над 23-кратной победительницей турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс.
Финал состоится 19 февраля. Начало — в 03:00 мск.
Ранее сообщалось, что Уильямс эмоционально отреагировала на поражение от Осаки в полуфинале Australian Open.