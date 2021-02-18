Уильямс эмоционально отреагировала на поражение от Осаки в полуфинале Australian Open

Короткая ссылка
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение от японки Наоми Осаки в полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
Уильямс эмоционально отреагировала на поражение от Осаки в полуфинале Australian Open
  • Reuters

«Я могла вести 5:0, но допустила так много ошибок. Этот день, в принципе, одна большая ошибка. Я хорошо играла на протяжении всего турнира. Да и первые геймы сегодня я провела хорошо — у меня было так много возможностей. В итоге допустила слишком много простых ошибок. Не то чтобы я где-то торопилась или что-то в таком духе — нет, я просто делала простые, очень простые ошибки», — заявила Уильямс на пресс-конференции после матча.

23-кратная победительница турниров Большого шлема после вопроса о причинах её плохой игры не сдержала слёз и покинула зал для пресс-конференций со словами: «Я не знаю. С меня хватит».

Ранее сообщалось, что Осака победила Уильямс и вышла в финал Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить