Уильямс эмоционально отреагировала на поражение от Осаки в полуфинале Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение от японки Наоми Осаки в полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Я могла вести 5:0, но допустила так много ошибок. Этот день, в принципе, одна большая ошибка. Я хорошо играла на протяжении всего турнира. Да и первые геймы сегодня я провела хорошо — у меня было так много возможностей. В итоге допустила слишком много простых ошибок. Не то чтобы я где-то торопилась или что-то в таком духе — нет, я просто делала простые, очень простые ошибки», — заявила Уильямс на пресс-конференции после матча.

23-кратная победительница турниров Большого шлема после вопроса о причинах её плохой игры не сдержала слёз и покинула зал для пресс-конференций со словами: «Я не знаю. С меня хватит».

Ранее сообщалось, что Осака победила Уильямс и вышла в финал Australian Open.