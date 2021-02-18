Осака победила Уильямс и вышла в финал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс в полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу экс-чемпионки Australian Open. Для 23-летней японки предстоящий финал станет четвёртым в карьере на турнирах Большого шлема. В предыдущих трёх решающих матчах она одержала победу.

В финале турнира соперницей Осаки станет либо чешка Каролина Мухова, либо американка Дженнифер Брэйди.

Ранее сообщалось, что Циципас сравнил себя с птичкой во встрече с Надалем на Australian Open.