Осака победила Уильямс и вышла в финал Australian Open
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу экс-чемпионки Australian Open. Для 23-летней японки предстоящий финал станет четвёртым в карьере на турнирах Большого шлема. В предыдущих трёх решающих матчах она одержала победу.
В финале турнира соперницей Осаки станет либо чешка Каролина Мухова, либо американка Дженнифер Брэйди.
Ранее сообщалось, что Циципас сравнил себя с птичкой во встрече с Надалем на Australian Open.