Фуркад назвал бессмысленными санкции WADA в отношении России

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Фуркад назвал бессмысленными санкции WADA в отношении России
  • Reuters

«Я бы не стал говорить на тему, должны быть санкции жёстче или нет. Я скажу, что принятые выглядят немного странными. Если и применять наказание, то оно должно быть иным, потому что нынешнее выглядит немного бессмысленным», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё предложил ужесточить наказание IBU для России.

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