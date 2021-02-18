Менеджер заявил, что Нурмагомедов больше никогда не будет драться

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент не намерен возвращаться в октагон.

В ответ на публикацию MMA Fighting, в которой говорится, что если Нурмагомедову нужен повод вернуться, то им может стать бой с Камару Усманом, Абдель-Азиз написал: «Этот парень больше никогда не будет драться».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Дана Уайт заявил, что не верит, что Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру.