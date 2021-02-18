Губерниев заявил, что биатлонист Логинов сам пишет себе тренировочные планы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуации с самоподготовкой биатлониста Александра Логинова.

«Кстати, обратите внимание, это я давно знал, но теперь инфу все ведают: Логинов который год уже тренируется сам и планы пишет себе сам, но где же личный тренер Касперович? Неужели в Болгарии?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Александр Касперович является личным тренером Логинова, а также с лета 2020 года работает в тренерском штабе сборной Болгарии.

Ранее сообщалось, что Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку.