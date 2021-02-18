Хованцев — о самоподготовке Елисеева: по его результатам прогресса не видно

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о своём отношении к решению Матвея Елисеева тренироваться на самоподготовке.

«У меня вопросы по самоподготовке Елисеева, на которой он был перед началом нынешнего сезона. Хотелось бы знать: кто его таинственный тайный тренер, с которым он готовится? По результатам прогресса в работе Елисеева не видно. Скорее, наоборот. Если в прошлом сезоне он реально был с Александром Логиновым во главе мужской команды, заезжал на высокие места в первой половине сезона, то сейчас — ни одной действительно удачной личной гонки на его счету», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Кубка мира лучшим результатом 27-летнего Елисеева в личных гонках является шестое место в масс-старте на этапе в Оберхофе. На чемпионате мира в Поклюке он попал в топ-20 в спринте и пасьюте, и занял 61-е место в индивидуальной гонке

Ранее сообщалось, что Каминский высказался о самоподготовке Елисеева.