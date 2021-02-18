Каминский высказался о самоподготовке Елисеева

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что недоволен подготовительной работой Матвея Елисеева.

«На Матвея мы не рассчитывали. Его задача была простой — отобраться в масс-старт. Я не знаю, почему он так быстро начал. Явно не своей скоростью пошел. Стреляй один-два промаха — будешь в двадцатке. Очевидно, есть недоработки в подготовительном этапе. Мы знаем, что он сделал на 90 процентов. Но нужно до конца разбираться, анализировать. Почему не корректировали его работу? Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Елисеев тренируется под руководством персонального тренера, отдельно от команды. По итогам индивидуальной гонки Елисеев занял 61-е место.

Ранее Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку.