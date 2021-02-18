РФС начнёт использовать электронную систему назначения судей с 20-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) начнёт использовать электронную систему назначения арбитров с 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рекомендательная компьютерная система назначения арбитров начнет использоваться в тестовом режиме с 20-го тура чемпионата России», — цитирует ТАСС председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

В настоящее время за назначения судей отвечает департамент судейства РФС. Они осуществляются вручную. Рекомендательная система позволит учесть все возможные ограничения, подобрать оптимальное распределение судейских бригад по матчам с расчётом большого числа факторов.

При назначениях арбитров должен выполняться ряд ограничений: судья не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же арбитр не может работать два матча одной команды подряд. Система будет учитывать рейтинг матчей и судей, для самой рейтинговой игры тура будет выбираться лучший арбитр, не попадающий под ограничения. Далее будет подбираться наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча. Рейтинг судей формируется на основе нескольких критериев: знание теории, английского языка, физическая форма, средний рейтинг и количество матчей, которые обслуживал арбитр, количество допущенных ключевых ошибок.

Ранее сообщалось, что РФС не стал сокращать срок дисквалификации Тедеско.